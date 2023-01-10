Леброн Джеймс пропустит матч «Лейкерс» с «Денвером» из-за проблем с голеностопом

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Денвера», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

38-летний американец не сможет выйти на площадку из-за болей в голеностопе.

В сезоне-2022/23 Джеймс принял участие в 31 матче «Лейкерс», он набирает в среднем 29,1 очка, а также делает 8,2 подбора и 6,7 передачи за игру.

Матч «Денвер» — «Лейкерс» состоится сегодня, 10 января и начнется в 5.00 (мск).