Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:34

Леброн Джеймс пропустит матч «Лейкерс» с «Денвером» из-за проблем с голеностопом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата НБА против «Денвера», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

38-летний американец не сможет выйти на площадку из-за болей в голеностопе.

В сезоне-2022/23 Джеймс принял участие в 31 матче «Лейкерс», он набирает в среднем 29,1 очка, а также делает 8,2 подбора и 6,7 передачи за игру.

Матч «Денвер» — «Лейкерс» состоится сегодня, 10 января и начнется в 5.00 (мск).

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
«Я в положении, а не больна». Чемпионка Европы стартовала на пятом месяце беременности
Замглавы МИД Руденко рассказал о принципах выстраивания отношений с Токио и Сеулом
Госдума готовится принять новый «закон Димы Яковлева»
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
Fox: президент США Байден заявил о своей работе в Секретной службе на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энтони Дэвис планирует ускорить процесс восстановления после травмы
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости