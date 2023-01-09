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Сегодня, 21:47

Энтони Дэвис планирует ускорить процесс восстановления после травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис планирует ускорить процесс восстановления после травмы, чтобы вернуться в строй, когда команда вернется в Лос-Анджелес на этой неделе, сообщает ESPN.

Дэвис пропустил 12 матчей подряд из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы, а также из-за стрессовой реакции.

При этом 29-летний баскетболист признал, что в будущем ему все равно может потребоваться операция.

«Лейкерс» выиграли пять матчей подряд, это их самая продолжительная победная серия в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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