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Леброн Джеймс повторил рекорд результативности в плей-офф НБА

07:57
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 29 очков, 11 подборов и 7 результативных передач в пятом матче четвертьфинальной серии против «Хьюстона». Как сообщает пресс-служба НБА, 35-летний американец присоединился к Оскару Робертсону. Они единственные игроки в истории НБА, набравший более 250 очков, сделали более 100 подборов и более 80 результативных передач в первых десяти играх одного плей-офф.

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