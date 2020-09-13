Леброн Джеймс повторил рекорд результативности в плей-офф НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 29 очков, 11 подборов и 7 результативных передач в пятом матче четвертьфинальной серии против «Хьюстона». Как сообщает пресс-служба НБА, 35-летний американец присоединился к Оскару Робертсону. Они единственные игроки в истории НБА, набравший более 250 очков, сделали более 100 подборов и более 80 результативных передач в первых десяти играх одного плей-офф.

LeBron James joins Oscar Robertson as the only players in #NBAPlayoffs history to record 250+ PTS, 100+ REB and 80+ AST in the first ten games of a single playoffs! pic.twitter.com/Yz2KwTixUc — NBA (@NBA) September 13, 2020