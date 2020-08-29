Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Леброн Джеймс общался с Бараком Обамой. Бывший президент США посоветовал игрокам не бойкотировать плей-офф

08:10
Леброн Джеймс. Фото Twitter.
Леброн Джеймс. Фото Twitter.
Теги:

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс связывался с бывшим президентом США Бараком Обамой в связи с бойкотом матчей плей-офф НБА, сообщает The Athletic.

Разговор с Обамой произошел в среду после того, как «Лейкерс» и «Клипперс» проголосовали против дальнейшего участия в плей-офф.

С экс-главой США связался Джеймс, президент профсоюза игроков Крис Пол и еще несколько баскетболистов после проведения собрания профсоюза.

После этого НБА объявила, что плей-офф возобновится 29 августа.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир