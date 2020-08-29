Леброн Джеймс общался с Бараком Обамой. Бывший президент США посоветовал игрокам не бойкотировать плей-офф

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс связывался с бывшим президентом США Бараком Обамой в связи с бойкотом матчей плей-офф НБА, сообщает The Athletic.

Разговор с Обамой произошел в среду после того, как «Лейкерс» и «Клипперс» проголосовали против дальнейшего участия в плей-офф.

С экс-главой США связался Джеймс, президент профсоюза игроков Крис Пол и еще несколько баскетболистов после проведения собрания профсоюза.

После этого НБА объявила, что плей-офф возобновится 29 августа.