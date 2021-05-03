Леброн Джеймс не доиграл матч с «Торонто» из-за травмы
11:31
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Торонто» (114:121) из-за травмы лодыжки. Об этом заявил главный тренер клуба Фрэнк Фогель.
«Он до сих пор испытывает боль в лодыжке. Мы решили не возвращать его на площадку», — цитирует Фогеля Reuters.
36-летний Джеймс покинул площадку за 6 минут и 40 секунд до финальной сирены. Это был второй матч форварда после полученной травмы лодыжки, из-за которой он пропустил 20 встреч.
Дополнительная информация:
https://www.reuters.com/lifestyle/sports/lebron-james-reinjures-ankle-uncertain-nuggets-monday-2021-05-03/
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