Леброн Джеймс не доиграл матч с «Торонто» из-за травмы

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Торонто» (114:121) из-за травмы лодыжки. Об этом заявил главный тренер клуба Фрэнк Фогель.

«Он до сих пор испытывает боль в лодыжке. Мы решили не возвращать его на площадку», — цитирует Фогеля Reuters.

36-летний Джеймс покинул площадку за 6 минут и 40 секунд до финальной сирены. Это был второй матч форварда после полученной травмы лодыжки, из-за которой он пропустил 20 встреч.