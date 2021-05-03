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Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» победить «Лейкерс»

07:38
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 121:114.

Самым результативным на площадке стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, набравший 39 очков и сделавший 13 подборов.

После этого матча «Торонто» с 26 победами занимает 11-е место в Восточной конференции, «Лейкерс» с 36 победами — на пятой строчке Запада.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Торонто» — 114:121 (38:32, 21:40, 25:27, 30:22)

3 мая.

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