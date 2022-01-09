«Мемфис» обыграл «Клипперс» и продлил победную серию до 8 матчей
«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» со счетом 123:108.
Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Маркус Моррис, набравший 30 очков.
«Мемфис» продлил победную серию до 8 матчей и с 27 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Клипперс» с 19 победами — на девятой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Мемфис» — 108:123 (36:28, 20:38, 28:28, 24:29)
8 января. Лос-Анджелес. «Staples Center»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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