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«Мемфис» обыграл «Клипперс» и продлил победную серию до 8 матчей

02:08
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«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» со счетом 123:108.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Маркус Моррис, набравший 30 очков.

«Мемфис» продлил победную серию до 8 матчей и с 27 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Клипперс» с 19 победами — на девятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Мемфис» — 108:123 (36:28, 20:38, 28:28, 24:29)

8 января. Лос-Анджелес. «Staples Center»

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Сергей Разин все материалы автора
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