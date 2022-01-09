42 очка Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Юту» и прервать серию из 6 поражений подряд
«Индиана» обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:113.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис, набравший 42 очка.
«Индиана» прервала свою серию из 6 поражений подряд, «Юта» проиграла вторую встречу кряду.
В параллельных матчах «Детройт» победил «Орландо», «Милуоки» проиграл «Шарлотт», а «Бостон» разгромил «Нью-Йорк».
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «Юта» — 125:113 (33:27, 28:25, 29:34, 35:27)
И: Сабонис (42), Стивенсон (16 + 14 передач), Вашингтон (16)
Ю: Митчелл (36), Богданович (21), Кларксон (18)
9 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».
«Детройт» — «Орландо» — 97:92 (31:26, 21:19, 21:28, 24:19)
Д: Диалло (17), Лайлз (16 + 13 подборов), Бэй (16)
О: Харрис (28), Энтони (19), Росс (13)
9 января. Детройт. «Little Caesars Arena».
«Шарлотт» — «Милуоки» — 114:106 (27:29, 20:12, 42:34, 25:31)
Ш: Розье (28), Бриджес (21), Болл (19)
М: Адетокунбо (43 + 12 подборов), Миддлтон (27 + 10 подборов), Портис (19 + 13 подборов)
9 января. Шарлотт. «Spectrum Center».
«Бостон» — «Нью-Йорк» — 99:75 (21:26, 23:16, 32:18, 23:15)
Б: Браун (22 + 11 подборов + 11 передач), Тэйтум (19), Ричардсон (17)
Н: Барретт (19), Квикли (18), Рэндл (13 + 12 подборов)
9 января. Бостон. «TD Garden».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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