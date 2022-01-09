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42 очка Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Юту» и прервать серию из 6 поражений подряд

06:22
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«Индиана» обыграла «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис, набравший 42 очка.

«Индиана» прервала свою серию из 6 поражений подряд, «Юта» проиграла вторую встречу кряду.

В параллельных матчах «Детройт» победил «Орландо», «Милуоки» проиграл «Шарлотт», а «Бостон» разгромил «Нью-Йорк».

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Юта» — 125:113 (33:27, 28:25, 29:34, 35:27)

И: Сабонис (42), Стивенсон (16 + 14 передач), Вашингтон (16)

Ю: Митчелл (36), Богданович (21), Кларксон (18)

9 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Детройт» — «Орландо» — 97:92 (31:26, 21:19, 21:28, 24:19)

Д: Диалло (17), Лайлз (16 + 13 подборов), Бэй (16)

О: Харрис (28), Энтони (19), Росс (13)

9 января. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Шарлотт» — «Милуоки» — 114:106 (27:29, 20:12, 42:34, 25:31)

Ш: Розье (28), Бриджес (21), Болл (19)

М: Адетокунбо (43 + 12 подборов), Миддлтон (27 + 10 подборов), Портис (19 + 13 подборов)

9 января. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 99:75 (21:26, 23:16, 32:18, 23:15)

Б: Браун (22 + 11 подборов + 11 передач), Тэйтум (19), Ричардсон (17)

Н: Барретт (19), Квикли (18), Рэндл (13 + 12 подборов)

9 января. Бостон. «TD Garden».

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Иван Торопцев все материалы автора
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