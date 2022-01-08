«Лейкерс» обыграли «Атланту», Леброн Джеймс набрал 32 очка
«Лейкерс» дома обыграли «Атланту» (134:118) в матче регулярного чемпионата НБА.
Леброн Джеймс стал самым результативным игроком победителей, набрав 32 очка. В составе гостей 25 очков набрал Трей Янг.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Атланта» — 134:118 (34:28, 30:33, 37:26, 33:31)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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