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«Лейкерс» обыграли «Атланту», Леброн Джеймс набрал 32 очка

08:36
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«Лейкерс» дома обыграли «Атланту» (134:118) в матче регулярного чемпионата НБА.

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком победителей, набрав 32 очка. В составе гостей 25 очков набрал Трей Янг.

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Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Атланта» — 134:118 (34:28, 30:33, 37:26, 33:31)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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