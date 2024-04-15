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Сегодня, 01:05

«Хьюстон» на выезде обыграл «Клипперс»

Сергей Разин
корреспондент
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«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Клипперс» со счетом 116:105.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Теренс Манн, набравший 24 очка. У «Рокетс» форвард Кэм Уайтмор набрал 21 очко.

После этого матча «Хьюстон» с 41 победой занимает 11-е место в Западной конференции, «Клипперс» с 51 победой — на четвертой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Хьюстон» — 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)

«Оклахома» — «Даллас» — 135:86 (39:22, 43:19, 26:16, 27:29)

«Сан-Антонио» — «Детройт» — 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)

14 апреля

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Хьюстон Рокетс
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