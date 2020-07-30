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Команды НБА смогут размещать лозунги о социальной справедливости на информационных панелях

30 июля 2020, 21:44

НБА разрешит командам, которые будут считаться хозяевами площадок во время матчей рестарта, размещать лозунги о социальной справедливости на информационных панелях, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

В первые четыре дня рестарта лозунги будут размещены на панелях сразу после разминки игроков и до исполнения национального гимна.

Лига ранее разрешила игрокам нанести на игровые майки лозунги вместо фамилий после рестарта сезона-2019/20 в Орландо.

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