Команды НБА смогут размещать лозунги о социальной справедливости на информационных панелях

НБА разрешит командам, которые будут считаться хозяевами площадок во время матчей рестарта, размещать лозунги о социальной справедливости на информационных панелях, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

В первые четыре дня рестарта лозунги будут размещены на панелях сразу после разминки игроков и до исполнения национального гимна.

Лига ранее разрешила игрокам нанести на игровые майки лозунги вместо фамилий после рестарта сезона-2019/20 в Орландо.