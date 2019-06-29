Коллисон завершил карьеру в 31 год

Разыгрывающий "Индианы" Даррен Коллисон объявил о завершении карьеры в 31 год. Свое заявление игрок сделал за несколько дней до того, как должен был стать свободным агентом. Причем специалисты считали, что Коллисон мог продлить контракт еще на сезон с зарплатой в 10 миллионов долларов, отмечает ESPN. Однако от этой возможности он отказался.

– Я все еще люблю баскетбол, но есть более важные для меня вещи: моя семья и моя вера, – сказал Коллисон. – Я свидетель Иеговы, и вера для меня – все. Поэтому я решил закончить карьеру.