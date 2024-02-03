Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 15:24

Коллекцию кроссовок Майкла Джордана продали за рекордные 8 миллионов долларов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Майкл Джордан.
Фото Global Look Press

Шесть пар кроссовок Майкла Джордана были проданы на нью-йоркском аукционе за рекордные 8,032 миллиона долларов, сообщает на сайте аукциона.

В коллекцию вошла обувь, в которой баскетболист выходил на решающие игры за титул НБА.

Джордан завершил карьеру в 2003 году. Он выступал за «Чикаго» и «Вашингтон». Американец шесть раз становился чемпионом НБА, шесть раз становился самым ценным игроком финала НБА и 5 раз выиграл награду MVP в регулярном чемпионате.

Также Джордан 14 раз становился участником Матча всех звезд НБА.

Баскетбол
НБА
Майкл Джордан
2
Читайте также
НХЛ в 2025 году проведет турнир сборных без участия России
Мэттьюс забивает в НХЛ больше Овечкина в том же возрасте
Посол РФ назвал неприемлемыми заявления МИД Южной Кореи о спецоперации
Политолог прокомментировал заявление Дуды об исторической принадлежности Крыма
Москвичам назвали три правила для отличия сотрудника газовой службы от мошенника
Момент выстрела в водителя «скорой» в Домодедово попал на видео
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уэстбрук стал 25-м игроком в истории НБА с 25 тысячами очков за карьеру

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости