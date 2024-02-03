Коллекцию кроссовок Майкла Джордана продали за рекордные 8 миллионов долларов

Шесть пар кроссовок Майкла Джордана были проданы на нью-йоркском аукционе за рекордные 8,032 миллиона долларов, сообщает на сайте аукциона.

В коллекцию вошла обувь, в которой баскетболист выходил на решающие игры за титул НБА.

Джордан завершил карьеру в 2003 году. Он выступал за «Чикаго» и «Вашингтон». Американец шесть раз становился чемпионом НБА, шесть раз становился самым ценным игроком финала НБА и 5 раз выиграл награду MVP в регулярном чемпионате.

Также Джордан 14 раз становился участником Матча всех звезд НБА.