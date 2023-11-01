«Нью-Йорк» переиграл «Кливленд». Митчелл набрал 26 очков

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«Кливленд» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:109. «Кавальерс» потерпели третье поражение подряд.

Атакующий защитник Донован Митчелл набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Никс» с результатом 2-2 идут на 8-й строчке в Восточной коференции. «Кливленд» — последний (1-3).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 91:109 (24:28, 28:30, 16:28, 23:23)

К: Митчелл (26), Окоро (11), Ньянг (11), Портер (10).

Н: Брансон (19), Рэндл (19 + 10 подборов), Куикли (18), Барретт (16).