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«Кливленд» обыграл «Бруклин», Ирвинг набрал 38 очков

06:12

«Кливленд» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА (125:113). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 38 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Атланта» — 98:116 (19:25, 24:37, 24:30, 31:24)

«Торонто» — «Майами» — 101:81 (37:20, 19:22, 17:22, 28:17)

«Филадельфия» — «Бостон» — 122:110 (25:33, 24:19, 42:28, 31:30)

«Индиана» — «Орландо» — 120:118 ОТ (37:28, 25:32, 26:27, 20:21, 12:10)

«Кливленд» — «Бруклин» — 125:113 (34:33, 27:27, 37:24, 27:29)

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