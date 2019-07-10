20:42 | Баскетбол — НБА

"Клипперс" объявил о подписании контрактов с Леонардом и Джорджем

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"Клипперс" подписал контракт со свободным агентом Каваем Леонардом, сообщается на официальном сайте калифорнийской команды. Детали соглашения не разглашаются, но ранее появилась информация, что форвард заключил трехлетний контракт.

Также калифорнийцы объявили о подписании контракта с Полом Джорджем. Ранее появилась информация, что Леонард согласился перейти в "Клипперс" при условии, что клуб выменяет из "Оклахомы" Джорджа.

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