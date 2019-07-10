"Клипперс" объявил о подписании контрактов с Леонардом и Джорджем

"Клипперс" подписал контракт со свободным агентом Каваем Леонардом, сообщается на официальном сайте калифорнийской команды. Детали соглашения не разглашаются, но ранее появилась информация, что форвард заключил трехлетний контракт.

Также калифорнийцы объявили о подписании контракта с Полом Джорджем. Ранее появилась информация, что Леонард согласился перейти в "Клипперс" при условии, что клуб выменяет из "Оклахомы" Джорджа.

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