Кевин Дюрант: "У "Бостона" все будет в порядке, когда начнется плей-офф"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант перед встречей с "Бостоном" в рамках регулярного чемпионата НБА поделился мнением о проблемах "Селтикс" в текущем сезоне, сообщает Yahoo! Sports. Встреча пройдет 6 марта, начало – в 6.30 (мск).

– "Селтикс" находятся на вершине таблицы. Они проиграли несколько матчей, но у них есть одни из самых талантливых игроков, так что с ними все будет в порядке, когда начнется плей-офф.

Все, вероятно, думали, что они выиграют 65 матчей, потому что у них хороший состав, а в прошлом сезоне им удалось выйти в финал конференции. Однако сейчас новый сезон. У "Бостона" есть много молодых игроков и несколько ветеранов, преодолевших трудности. Они до сих пор привыкают к друг другу и пытаются со всем разобраться. На это может уйти половина сезона или даже целый год. Они продолжат расти. Сейчас мы видим незаконченный продукт, – цитирует Дюранта Yahoo! Sports.

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