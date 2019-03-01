Кевин Дюрант – о месте продолжения карьеры: "Наследие не будет играть роли"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант​ заявил, что не будет думать о своем наследии при принятии решения о месте продолжения карьеры, передает NBC Sports.

30-летний американец не принимал участия в матче регулярного чемпионата НБА с "Орландо" (96:103).

– Наследие не будет играть роли. Как я уже говорил, меня интересует ежедневная рутина. Как мне прогрессировать? Будет ли способствовать обстановка моему прогрессу? Продолжаю ли я учиться? Доставляет ли мне радость изучение баскетбола? – цитирует Дюранта NBC Sports.

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