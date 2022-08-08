Кевин Дюрант готов остаться в «Бруклине» при смене главного тренера и генменеджера

Стали известны подробности переговоров звездного форварда Кевина Дюранта с владельцем «Бруклина» Джозефом Цаем, пишет инсайдер Шэмс Чарания.

Во время встречи Дюрант подтвердил свой запрос на обмен, сделанный в конце июня. Однако теперь он отметил, что готов остаться при условии увольнения главного тренера Стива Нэша и генерального менеджера Шона Маркса.

2-кратный MVP финальной серии не согласен со стратегией развития фронт-офиса и тренерского штаба.

Стив Нэш руководит «Нетс» с 2020 года. За два сезона команда под его руководством не пробивалась дальше второго раунда.

Шон Маркс является генеральным менеджером «Бруклина» с 2016 года. Три года назад он организовал переход Дюранта из «Голден Стэйт», а также подписал контракт с его близким другом Кайри Ирвингом.

В прошедшем сезоне 33-летний Дюрант сыграл в 55 матчах, набирая в среднем за матч по 29,9 очка, 7,4 подбора и 6,4 передачи.

Контракт самого Дюранта действует еще четыре года, за которые он получит полностью гарантированные 194 миллиона долларов.