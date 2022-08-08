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8 августа, 23:24

«Бостон», «Майами» и «Торонто» претендуют на Кевина Дюранта

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бостон», «Майами» и «Торонто» остаются наиболее серьезными кандидатами на приобретение форварда «Бруклина» Кевина Дюранта, пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Бруклин» предъявляет «очень серьезные запросы» в вопросе компенсации за 33-летнего звездного баскетболиста.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина».

В прошедшем сезоне форвард сыграл в 55 матчах, набирая в среднем за матч по 29,9 очка, 7,4 подбора и 6,4 передачи.

Контракт самого Дюранта действует еще четыре года, за которые он получит полностью гарантированные 194 миллиона долларов.

БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Майами Хит
БК Торонто Рэпторз
Кевин Дюрант
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