Олимпийский чемпион 2000 года Винс Картер вышел на площадку в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройта» и стал первым игроком в истории НБА, принявшим участие в 22 сезонах.

«Атланта» победила со счетом 117:100, Картер провел 10 минут встречи и сделал одну передачу.

Картер перешел в «Атланту» в 2018-м году из «Сакраменто». В майке «Хокс» 42-летний спортсмен принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата НБА 2018/19, набрав в них 7,4 очка, собрав 2,6 подбора и совершив в среднем 1,1 передачи.