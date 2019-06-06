Картер отыграет еще один сезон в НБА и завершит карьеру

Олимпийский чемпион 2000 года Винс Картер намерен еще один сезон отыграть в НБА и завершить карьеру. Сейчас американский форвард является свободным агентом.

– Еще только один сезон – и все, – сказал Картер в эфире ESPN.

Сейчас 42-летний баскетболист делит первое место по количеству сезонов в лиге с Робертом Пэришем, Кевином Уиллисом, Кевином Гарнеттом и Дирком Новицки (по 21).

Картер был выбран под общим пятым номером на драфте-1998. За свою карьеру в НБА выступал за "Торонто", "Нью-Джерси", "Орландо", "Финикс", "Даллас", "Мемфис" и "Сакраменто". Он восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

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