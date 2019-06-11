Источник: У Дюранта повреждение ахилла

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант получил повреждение ахилла в пятом матче финальной серии плей-офф НБА против "Торонто" (106:105). Об этом в своем Твиттере сообщает журналист The Atheltic Шэмс Чарания. Игрок получил травму во второй четверти и не сумел завершить матч. "Торонто" ведет в серии со счетом 3-2.

Kevin Durant has an Achilles injury. — Shams Charania (@ShamsCharania) 11 июня 2019 г.

Дюрант ранее получил травму в пятом матче второго раунда плей-офф против "Хьюстона" (4-2) и с тех пор не играл из-за повреждения икроножной мышцы. Сегодняшний матч с "Торонто" был для него первым после повреждения.

До этого матча средние показатели 30-летнего баскетболиста в нынешнем сезоне составляли 26 очков, 5,9 передачи и 6,4 подбора в регулярном чемпионате и 34,2 очка, 5,2 подбора и 4,9 ассиста.

Шестой матч состоится 14 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт".

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