Источник: "Оклахома" была готова обменять Джорджа и Уэстбрука в "Торонто"

"Торонто" хотел объединить в своем составе Кавая Леонарда и Пола Джорджа, которые продолжат карьеру в "Клипперс". "Оклахома" предлагала Джорджа и Рассела Уэстбрука в обмен на пакет, центральной фигурой которого был самый прогрессирующий игрок сезона Паскаль Сиакам, сообщает в своем Твиттере инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Руководство "Оклахомы" хотело узнать, кто из клубов предложит больше, но приняло предложение от "Торонто", состоящее из пяти драфт-пиков, а также прав на Данило Галлинари и Шэя Гиджеса-Александра.

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