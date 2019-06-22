Источник: Леонард встретится с "Торонто", "Филадельфией", "Бостоном", "Никс" и "Клипперс"

Форвард "Торонто" Кавай Леонард наметил список команд, где желает продолжить карьеру. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

В список вошли "Филадельфия", "Бостон", "Никс" и "Клипперс", сообщил в своем Твиттере журналист ESPN Эдриан Войнаровски. Также шанс заключить контракт с Каваем имеет "Торонто". Именно в составе этой команды он стал чемпионом НБА в прошедшем сезоне.

В плей-офф Кавай Леонард набирал по 28,5 очка, совершал по 9,8 подбора, отдавал по 4,2 передачи за 41 минуту в среднем за игру.

НБА: итоговая таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей плей-офф