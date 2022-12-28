«Клипперс» выиграли у «Торонто», «Индиана» оказалась сильнее «Атланты»

«Торонто» на своем паркете проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:124. В другой встрече «Индиана» одержала победу над «Атлантой» — 129:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Клипперс» — 113:124 (29:27, 27:33, 26:37, 31:27)

Т: Сиакам (36), Трент (20), Ануноби (18), Барнс (17 + 12 подборов).

К: Джордж (23), Зубац (23 + 16 подборов), Пауэлл (22), Джексон (20).

«Индиана» — «Атланта» — 129:114 (30:27, 34:27, 32:32, 33:28)

И: Хилд (28), Халибертон (23), Тернер (18), Матурин (18).

А: Коллинз (26 + 10 подборов), Янг (22 + 10 передач), Богданович (18).