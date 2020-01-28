Игроки НБА отказываются от номеров, под которыми выступал Брайант

Баскетболисты клубов НБА отказываются выступать под 8-м и 24-м номерами в память о бывшем игроке «Лейкерс» Коби Брайанте. Об этом в своем Twitter сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что среди таких игроков — защитник «Бруклина» Спенсер Динвидди. Он сменил 8-й номер на 26-й.

Sources: Multiple NBA players have begun informally retiring Kobe Bryant's jersey number(s) as a tribute — with Nets guard Spencer Dinwiddie among them, changing from No. 8 to No. 26. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2020

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.