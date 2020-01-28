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Игроки НБА отказываются от номеров, под которыми выступал Брайант

28 января 2020, 23:35
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Баскетболисты клубов НБА отказываются выступать под 8-м и 24-м номерами в память о бывшем игроке «Лейкерс» Коби Брайанте. Об этом в своем Twitter сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Сообщается, что среди таких игроков — защитник «Бруклина» Спенсер Динвидди. Он сменил 8-й номер на 26-й.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

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