«Хьюстон» совершил крупнейший камбэк в истории клуба

The @HoustonRockets complete the 25-point comeback... their biggest comeback in franchise history! #OneMission



Russell Westbrook: 31 PTS, 10 REB

James Harden: 28 PTS, 8 REB, 7 AST

Ben McLemore: 17 PTS, 4 3PM

Clint Capela: 15 PTS, 15 REB, 3 BLK pic.twitter.com/rqOrAVHoMY