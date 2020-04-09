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«Хьюстон» попал в скандал с нацистской подоплекой

03:53

«Хьюстон» в Twitter устроил интерактив, предложив подписчикам получить индивидуальные картинки для своих смартфонов. Пользователям было предложено написать фамилию и номер, а в ответ пресс-служба создавала изображения и отправляла их фанату.

Один из болельщиков попросил имя «Адольф» с номером 88 на красной форме. Пресс-служба «Рокитс» не заметила нацистского подтекста, но другие болельщики увидев, получившуюся картинку, подняли шумиху. Почти сразу сообщение было удалено.

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