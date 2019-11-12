«Хьюстон» победил «Нью-Орлеан», «Бостон» закрепился на первом месте в лиге

«Хьюстон» (7-3) в выездном матче регулярного чемпионата НБА победил «Нью-Орлеан» (2-8) — 122:116. Защитник «ракетчиков» Джеймс Харден набрал 39 очков.

В другом матче «Бостон» (8-1) победил «Даллас» (6-4) — 116:106. «Кельты» возглавляют турнирную таблицу.

В другом матче «Миннесота» (6-4) на выезде победила «Детройт» (4-7) — 120:114. Также «Мемфис» (3-7) обыграл «Сан-Антонио» (5-5) — 113:109.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Детройт» — «Миннесота» — 114:120 (26:41, 25:25, 30:26, 33:28)

12 ноября.

Д: Кеннард (25)

М: Уиггинс (33), Таунс (25)

«Бостон» — «Даллас» — 116:106 (25:21, 29:33, 30:25, 32:27)

12 ноября.

Б: Уокер (29)

Д: Дончич (34)

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 116:122 (23:30, 29:28, 30:32, 34:32)

12 ноября.

Н: Редик (24)

Х: Харден (39), Уэстбрук (26).

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 109:113 (22:35, 32:22, 26:34, 29:22)

12 ноября.

С: Гэй (19)

М: Джексон (24), Брукс (21)