«Хьюстон» победил «Финикс», Уэстбрук оформил трипл-дабл
07:22
«Хьюстон» (15-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Финикс» — 115:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 35 очков. У «ракетчиков» трипл-дабл из 24 очков, 14 подборов и 11 результативных передач оформил Рассел Уэстбрук.
Баскетбол
НБА
«Хьюстон» — «Финикс» — 115:109 (23:31, 37:21, 23:26, 32:31)
Х: Харден (34), Маклемор (27), Уэстбрук (24+14 подборов +11 передач)
Ф: Букер (35)
8 декабря.
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