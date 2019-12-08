«Хьюстон» победил «Финикс», Уэстбрук оформил трипл-дабл

«Хьюстон» (15-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Финикс» — 115:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 35 очков. У «ракетчиков» трипл-дабл из 24 очков, 14 подборов и 11 результативных передач оформил Рассел Уэстбрук.

Баскетбол

НБА

«Хьюстон» — «Финикс» — 115:109 (23:31, 37:21, 23:26, 32:31)

Х: Харден (34), Маклемор (27), Уэстбрук (24+14 подборов +11 передач)

Ф: Букер (35)

8 декабря.

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