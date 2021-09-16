«Мемфис» обменял Эрнангомеса в «Бостон»

«Бостон» и «Мемфис» официально объявили об обмене игроками. Форвард Хуан Эрнангомес отправился в «Селтикс». В «Гриззлис» перешли защитники Крис Данн и Карсен Эдвардс, а также пики второго раунда драфта в 2026 году.

В новом сезоне Эрнангомес заработает около 6,2 миллиона долларов, а также до 800 тысяч в качестве бонусов. Контракт полностью негарантирован на сезон-2022/23.

В прошлом сезоне Хуан сыграл в 52 матчах НБА, набирая в среднем по 7,2 очка и 3,9 подбора, Эдвардс принял участие в 31 игре, набирая в среднем по 4,0 очка и 0,8 подбора, а Данн, оказавшийся в «Бостоне» в результате трехсторонней сделки в этом межсезонье, сыграл в 4 матчах за «Атланту», набирая в среднем по 1,3 очка и 1,5 подбора.