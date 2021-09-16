«Мемфис» обменял Эрнангомеса в «Бостон»
«Бостон» и «Мемфис» официально объявили об обмене игроками. Форвард Хуан Эрнангомес отправился в «Селтикс». В «Гриззлис» перешли защитники Крис Данн и Карсен Эдвардс, а также пики второго раунда драфта в 2026 году.
В новом сезоне Эрнангомес заработает около 6,2 миллиона долларов, а также до 800 тысяч в качестве бонусов. Контракт полностью негарантирован на сезон-2022/23.
В прошлом сезоне Хуан сыграл в 52 матчах НБА, набирая в среднем по 7,2 очка и 3,9 подбора, Эдвардс принял участие в 31 игре, набирая в среднем по 4,0 очка и 0,8 подбора, а Данн, оказавшийся в «Бостоне» в результате трехсторонней сделки в этом межсезонье, сыграл в 4 матчах за «Атланту», набирая в среднем по 1,3 очка и 1,5 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю