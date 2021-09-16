Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Мемфис» обменял Эрнангомеса в «Бостон»

03:31
Теги:

«Бостон» и «Мемфис» официально объявили об обмене игроками. Форвард Хуан Эрнангомес отправился в «Селтикс». В «Гриззлис» перешли защитники Крис Данн и Карсен Эдвардс, а также пики второго раунда драфта в 2026 году.

В новом сезоне Эрнангомес заработает около 6,2 миллиона долларов, а также до 800 тысяч в качестве бонусов. Контракт полностью негарантирован на сезон-2022/23.

В прошлом сезоне Хуан сыграл в 52 матчах НБА, набирая в среднем по 7,2 очка и 3,9 подбора, Эдвардс принял участие в 31 игре, набирая в среднем по 4,0 очка и 0,8 подбора, а Данн, оказавшийся в «Бостоне» в результате трехсторонней сделки в этом межсезонье, сыграл в 4 матчах за «Атланту», набирая в среднем по 1,3 очка и 1,5 подбора.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Комментатор Черданцев отреагировал на поражение «Спартака»
Глава Федерации легкой атлетики Украины высказался о совместных фото Магучих с Ласицкене
«Легия» — новый позор Федуна. Между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд