"Голден Стэйт" обыграл "Торонто" и спасся от поражения в финальной серии НБА

"Голден Стэйт" выиграл у "Торонто" (106:105) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА. Команда уступает в серии со счетом 2-3. На последних секундах канадский клуб мог вырвать победу и стать чемпионом, но заключительный бросок оказался неточным.

Напомним, по ходу матча получил травму форвард гостей Кевин Дюрант. Он покинул площадку во второй четверти и не смог доиграть. "Голден Стэйт" становился чемпионом НБА в четыре предыдущих сезона.

В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри - 31 очко, 8 подборов и семь результативных передач. У "Торонто" лучшим снайпером стал Кавай Леонард - 26 очков, 12 подборов и 6 ассистов.

Шестой матч состоится 14 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином будет "Голден Стэйт".

НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

"Торонто" - "Голден Стэйт" – 105:106 (28:34, 28:28, 22:22, 27:22)

Счет в серии: 3-2

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