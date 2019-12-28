«Голден Стэйт» обыграл «Финикс»
08:47
«Голден Стэйт» выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Д'Анджело Расселл — 31 очко. У «Финикса» с 34 очками лучшим снайпером стал Девин Букер
«Голден Стэйт» занимает последнее, 15-е место на Западе. «Финикс» на 13-й позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Финикс» — 105:96 (25:29, 18:22, 23:27, 39:18)
«Майами» — «Индиана» — 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30)
28 декабря.
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