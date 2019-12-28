«Голден Стэйт» обыграл «Финикс»

«Голден Стэйт» выиграл у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Д'Анджело Расселл — 31 очко. У «Финикса» с 34 очками лучшим снайпером стал Девин Букер

«Голден Стэйт» занимает последнее, 15-е место на Западе. «Финикс» на 13-й позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 105:96 (25:29, 18:22, 23:27, 39:18)

«Майами» — «Индиана» — 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30)

28 декабря.