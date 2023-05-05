«Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Лейкерс»

«Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 127:100. Счет в серии стал равный — 1-1.

Атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч в серии пройдет на паркете «Лейкерс» 7 мая. Начало в 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20)

Г: Томпсон (30), Карри (20 + 12 передач), Дж. Грин (15), Др. Грин (11 + 11 подборов), Уиггинс (11).

Л: Джеймс (23), Хатимура (21), Дэвис (11), Расселл (10).

Счет в серии: 1-1.