«Голден Стэйт» разгромил «Даллас», 40 очков Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Портлендом»

«Голден Стэйт» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:92.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 25 очков.

В параллельной встрече «Миннесота» обыграла «Портленд» со счетом 109:107. Самым результативным игроком матча стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, который набрал 40 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 130:92 (29:20, 34:31, 34:27, 33:14)

Г: Куминга (22), Карри (18), Пул (17)

Д: Дончич (25), Брансон (11), Хардуэй (10)

26 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Миннесота» — «Портленд» — 109:107 (26:29, 29:34, 29:19, 25:25)

М: Эдвардс (40), Расселл (22), Таунс (17 + 17 подборов)

П: Нуркич (20 + 13 подборов), Литтл (20), Саймонс (17)

26 января. Портленд. «Moda Center».