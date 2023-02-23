Главный тренер «Клипперс» Лю: «Мы хотим, чтобы Уэстбрук был самим собой»
Главный тренер «Клипперс» Лю прокомментировал переход Уэстбрука
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.
«Мы хотим, чтобы Расс был Рассом. Если он будет заигрываться или делать недостаточно, я дам ему знать об этом. Мы хотим, чтобы он был MVP, членом Зала славы, которым он является. Для нас важно убедиться в том, что это вписывает в то, что делает наша команда. Уэстбрук воодушевлен, он хочет побеждать», — цитирует Лю Clutch Points.
Ранее Уэстбрук выступал за «Лейкерс», но был обменян в «Юту», которая выкупила контракт игрока.
В нынешнем сезоне защитник провел за «Лейкерс» 52 матча, набирая в среднем 15,9 очка, 6,2 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата.
«Клипперс» идут на 4-м месте в Западной конференции.
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