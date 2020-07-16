Форвард «Нью-Орлеана» Уильямсон покинул Орландо по семейным обстоятельствам

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон покинул кампус в Орландо, где будет возобновлен сезон в НБА. Об этом в своем Twitter сообщает журналист ESPN Марк Спирс.

Zion Williamson left Orlando this morning to deal with a family matter and intends to re-join Pelicans at a later date. pic.twitter.com/SD1HXL2l2f — Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 16, 2020

Указано, что игрока вернулся домой по неотложным семейным обстоятельствам. В клубе заявили, что уважают решение игрока и не намерены комментировать эту ситуацию.

Ранее сезон в НБА был прерван из-за коронавируса. Все игроки находятся в Орландо перед рестартом сезона.