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Форвард «Нью-Орлеана» Уильямсон покинул Орландо по семейным обстоятельствам

19:13

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон покинул кампус в Орландо, где будет возобновлен сезон в НБА. Об этом в своем Twitter сообщает журналист ESPN Марк Спирс.

Указано, что игрока вернулся домой по неотложным семейным обстоятельствам. В клубе заявили, что уважают решение игрока и не намерены комментировать эту ситуацию.

Ранее сезон в НБА был прерван из-за коронавируса. Все игроки находятся в Орландо перед рестартом сезона.

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