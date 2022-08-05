Леброн Джеймс обсудил продление контракта с «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обсудил продление контракта с клубом, сообщает ESPN со ссылкой на агента баскетболиста Рича Пола.

По данным источника, стороны провели продуктивный диалог, но новая сделка еще не согласована. Встреча состоялась 4 августа — первый день, когда 37-летний форвард мог подписать двухлетний контракт на 97,1 миллиона долларов. Также форвард при желании может воспользоваться другой опцией и подписать соглашение только на год на сумму 47 миллионов долларов.

В конце сезона-2022/23 истекает действующий контракт Джеймса с «Лейкерс», который он подписал в 2020 году.

Леброн является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года.

В прошлом сезоне он провел за «Лейкерс» 56 матчей в регулярном чемпионате в среднем набирая 30,3 очка, делая 8,2 подбора и 6,2 передачи.