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Сегодня, 07:20

44 очка Букера помогли «Финиксу» обыграть «Оклахому»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» обыграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:101. «Санс» одержали четвертую победу подряд.

«Денвер» на своем паркете проиграл «Чикаго» — 96:117. «Буллз» прервали четырехматчевую победную серию «Наггетс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Чикаго» — 96:117 (29:25, 23:26, 24:36, 20:30)

Д: Йокич (18 + 12 подборов), Гордон (17), Портер (12).

Ч: Лавин (29), Вучевич (25 + 15 подборов), Уильямс (18), Дерозан (17).

«Финикс» — «Оклахома-Сити» — 132:101 (34:21, 26:31, 44:28, 28:21)

Ф: Букер (44), Росс (24), Пол (18), Эйтон (12).

О: Уотерс (23), Мэнн (14), Дженг (12).

БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
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