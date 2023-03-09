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Сегодня, 08:31

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Торонто»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Клипперс» победили «Торонто» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 108:100.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 24 очка. Также баскетболист оформил дабл-дабл — на его счету 12 подборов.

«Клипперс» одержали вторую победу подряд и занимают шестое место в таблице Западной конференции. «Торонто» идет на девятой строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Клипперс» — «Торонто» — 108:100 (17:25, 32:24, 34:25, 25:26)

К: Леонард (24 + 12 подборов), Джордж (23), Зубац (17)

Т: Барнс, Сиакам (оба — 20), Ануноби (18)

9 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Торонто Рэпторз
Кавай Леонард
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