«Индиана», «Филадельфия» и «Шарлотт» одержали победы
06:03
В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» обыграла «Хьюстон» (114:107).
«Филадельфия» победила «Вашингтон» (141:136). «Шарлотт» удалось одержать победу в игре с «Атлантой» (102:94). «Нью-Йорк» переиграл «Юту» (112:100).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Хьюстон» — 114:107 (35:30, 27:26, 28:31, 24:20)
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 141:136 (33:24, 49:43, 34:29, 25:30)
«Атланта» — «Шарлотт» — 94:102 (11:27, 29:32, 27:22, 27:21)
«Нью-Йорк» — «Юта» — 112:100 (20:27, 24:29, 34:19, 34:25)
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