38 очков Макси принесли «Филадельфии» победу в первом матче серии с «Торонто»

«Филадельфия» одержала победу в первом матче серии плей-офф НБА против «Торонто»

«Филадельфия» обыграла «Торонто» в первом матче серии первого раунда Восточной конференции — 131:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «76-х» Тайриз Макси, набравший 38 очков.

«Филадельфия» повела в серии с «Торонто» со счетом 1-0. Второй матч состоится 19 апреля (начало — в 2.30 мск).

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Филадельфия» — «Торонто» — 131:111 (35:27, 34:24, 38:37, 24:23)

Ф: Макси (38), Харрис (26), Харден (22 + 14 передач), Эмбиид (19 + 15 подборов)

Т: Сиакам (24), Ануноби (20), Ванвлит (18), Барнс (15 + 10 подборов)

Счет в серии: 1-0