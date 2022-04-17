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Сегодня, 06:35

38 очков Макси принесли «Филадельфии» победу в первом матче серии с «Торонто»

«Филадельфия» одержала победу в первом матче серии плей-офф НБА против «Торонто»
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Филадельфия» обыграла «Торонто» в первом матче серии первого раунда Восточной конференции — 131:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «76-х» Тайриз Макси, набравший 38 очков.

«Филадельфия» повела в серии с «Торонто» со счетом 1-0. Второй матч состоится 19 апреля (начало — в 2.30 мск).

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Филадельфия» — «Торонто» — 131:111 (35:27, 34:24, 38:37, 24:23)

Ф: Макси (38), Харрис (26), Харден (22 + 14 передач), Эмбиид (19 + 15 подборов)

Т: Сиакам (24), Ануноби (20), Ванвлит (18), Барнс (15 + 10 подборов)

Счет в серии: 1-0

БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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