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«Денвер» проиграл в первом матче с «Голден Стэйт», несмотря на дабл-дабл Йокича

«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в первом матче первого раунда плей-офф НБА
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Голден Стэйт» обыграл «Денвер» в первом матче серии первого раунда Западной конференции НБА — 123:107.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 30 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал дабл-дабл, у него 25 очков и 10 подборов.

«Голден Стэйт» вышел вперед в серии — 1-0. Второй матч состоится 19 апреля (начало — в 5.00 мск).

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 123:107 (26:27, 32:20, 32:23, 33:37)

Г: Пул (30), Томпсон (19), Карри, Уиггинс (оба — 16)

Д: Йокич (25 + 10 подборов), Бартон (24), Моррис, Хайлэнд (оба — 10)

17 апреля. Сан-Франциско. «Chase Center».

Счет в серии: 1-0

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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