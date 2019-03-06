"Филадельфия" переиграла "Орландо", "Чикаго" уступил "Индиане"

"Филадельфия" на своем паркете выиграла у "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА (114:106). Это второе подряд поражение "Мэджик". Российский форвард Тимофей Мозгов пропустил встречу из-за травмы.

В другой встрече "Индиана" дома обыграла "Чикаго"​ (105:96).

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Орландо" – 114:106 (39:34, 31:30, 24:18, 20:24)

Ф: Редик (26), Харрис (21 + 12 подборов), Симмонс (16 + 13 подборов)

О: Фурнье (25), Гордон (24), Айзек (16)

"Индиана" – "Чикаго" – 105:96 (27:17, 22:25, 28:33, 28:21)

И: Богданович (27), Коллисон (22), Янг (11 + 10 подборов)

Ч: Лавин (27), Лопес (20), Маркканен (14 + 13 подборов)