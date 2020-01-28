ESPN покажет повтор последнего матча Брайанта

Американский телеканала ESPN вечером 27 января по местному времени покажет последний матч в карьере бывшего игрока «Лейкерс» Коби Брайанта. Изменения в программу были внесены в связи с трагической гибелью спортсмена.

13 апреля 2016 года баскетболист в своем последнем матче в карьере против «Юты» набрал 60 очков. Его команда победила со счетом 101:96.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.