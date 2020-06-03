Энтони считает, что Трамп объявил войну американцам

Форвард «Портленда» Кармело Энтони поделился мнением о заявлении президента США Дональда Трампа. Он пригрозил развернуть вооруженную армию в протестующих городах.

— Трамп объявил войну американцам, которые протестуют против убийства чернокожих, — написал Энтони в своем Instagram. — Человек, убивший Джорджа Флойда, до сих пор не арестован.

Америку разрушают и сжигают. А они отказываются даже обвинить офицеров, которые убили чернокожего на глазах у всего мира. Они скорее все потеряют, чем дадут справедливость чернокожему! Подумайте над этим.