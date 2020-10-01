Джимми Батлер — о поражении «Майами» в первом матче финала с «Лейкерс»: «Травмы — не оправдание нашей игре»
13:27
Защитник «Майами» Джимми Батлер прокомментировал поражение от «Лейкерс» (98:116) в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
— Травмы — не оправдание нашей игре, — приводит Clutch Points слова Батлера. — Мы говорили о том, что мы должны играть практически идеально, но на деле были даже не близки к этому"
По ходу матча с «Лейкерс» «Хит» лишились разыгрывающего Горана Драгича и центрового Бэма Адебайо, сам Батлер доиграл встречу с повреждением голеностопа.