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Джимми Батлер — о поражении «Майами» в первом матче финала с «Лейкерс»: «Травмы — не оправдание нашей игре»

13:27
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Защитник «Майами» Джимми Батлер прокомментировал поражение от «Лейкерс» (98:116) в первом матче финальной серии плей-офф НБА.

— Травмы — не оправдание нашей игре, — приводит Clutch Points слова Батлера. — Мы говорили о том, что мы должны играть практически идеально, но на деле были даже не близки к этому"

По ходу матча с «Лейкерс» «Хит» лишились разыгрывающего Горана Драгича и центрового Бэма Адебайо, сам Батлер доиграл встречу с повреждением голеностопа.

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