Джефф ван Ганди: "Если появится возможность обменять Леброна, то почему бы не сделать это?"

Тренер и комментатор Джефф ван Ганди во время эфира высказал мнение, что "Лейкерс" должны рассмотреть варианты с обменом Леброна Джеймса.

– "Лейкерс" должны рассмотреть вариант с обменом Леброна, посмотреть, что они могут выручить за него, – сказал в эфире ван Ганди. – Если будет возможность обменять его в "Клипперс", чтобы освободить место в платежной ведомости под получение Дюранта или Леонарда, то почему бы не сделать это?

Они не могут так поступить с точки зрения бизнеса? Сейчас все игроки говорят про бизнес. Сейчас все – бизнес. Я не говорю, что они обязаны это сделать, но надо рассматривать все варианты.

В текущем сезоне Леброн Джеймс проводит на площадке 35,4 минут. В среднем за матч 34-летний форвард набирает 27,1 очков, совершает 8,6 подборов и отдает 8,1 передач.