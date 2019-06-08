Дрэймонд Грин: "Я был на неправильной стороне, когда прежде в финале был счет 1-3"

Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин после поражения от "Торонто Рэпторз" в четвертом матче финала НБА (1-3) вспомнил о решающей серии 2016 года. Тогда "воины" вели в противостоянии с "Кливлендом" 3-1, но проиграли три встречи кряду.

– Я был на неправильной стороне, когда прежде в финале был счет 1-3. Так почему бы нам не написать собственную историю?

Дюрант? Была надежда, что он сыграет во всей серии. Надеемся получить его, но не делаем последний звонок. Его тело должно подсказать ему.

Кавай не похож на других звездных игроков, но он делает результат. Вам нужно отдать ему должное, – сказал Грин на послематчевой пресс-конференции.